Football – La belle série de Servette s’arrête à Zurich

C’était l’une des interrogations soulevées avant ce week-end : quel Servette allait-on retrouver à la reprise? L’équipe entreprenante mais fragile du début de saison ou la version plus calculatrice mais efficace adoptée en fin d’année? L’interrogation se révélait d’autant plus pertinente que pour leur premier match de l’année, les Grenat se déplaçaient chez le FC Zurich, leader au classement mais lanterne rouge en matière de possession (un peu plus de 44% en moyenne). À l’arrivée, aucune des deux formations n’a montré une volonté affirmée de confisquer le ballon.

Les Zurichois sont restés fidèles à leurs habitudes: un bloc médian ou bas, des lignes resserrées et des projections rapides à la récupération. Or, ils se sont heurtés à un Servette animé par des intentions similaires. En a résulté une première période d’attentisme où les deux adversaires se sont annihilés, alternant chacun leur tour les séquences de possession, pour un bilan équilibré (53%-47% en faveur de Zurich).

Les Servettiens ont eu chaud lorsque Kramer, lancé face à Frick, manquait d’un rien de dribbler le gardien genevois, auteur d’une sortie parfaite dans les pieds (12e). Mais ce sont eux qui se sont procuré les plus belles cartouches. Par Cespedes, qui contraignait Brecher à la parade en début de match (10e), et surtout Stevanovic. Idéalement décalé par Imeri, l’international bosnien écrasait totalement sa frappe croisée (38e).

Cognat bute sur le poteau

Peu inquiétés dans l’ensemble, les hommes d’Alain Geiger cédaient dès l’entame du deuxième acte. Plus agressif et plus haut sur le terrain, le FCZ ouvrait la marque grâce à Krasniqi (48e). Une avance tout proche d’être annulée 5 minutes plus tard, mais Brecher détournait du bout du gant un tir enroulé d’Imeri. Ensuite, c’était au tour de Cognat de faire frissonner le Letzigrund. À la réception d’un centre millimétré de Diallo, le milieu français voyait sa reprise s’écraser contre le poteau (71e).