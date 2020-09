Il faisait chaud vendredi en Italie, lors de l'étape du jour entre Norcia et Sassotetto. Mais alors que certains ont été pénalisés en début de Tour de France, comme Julian Alaphilippe, pour avoir pris un bidon trop tard dans l'étape, il semblerait que le liquide était disponible à profusion lors de la 5e étape de l'épreuve italienne!

En début d'après-midi, en effet, on y a vu un coureur de l'équipe UAE Team Emirates prendre une gourde en trop et tenter d'en faire profiter un collègue de la NTT. Sauf que celui-ci semblait avoir assez à boire sur lui et a décidé de faire tourner.