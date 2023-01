Avant-première de l’ID.7: La berline électrique de Volkswagen sera pleine d’élégance

Au niveau du design, la petite soeur électrique de la Passat, d’une longueur de près de cinq mètres, reste fidèle au concept ID.Aero présenté l'année dernière. Avec des porte-à-faux courts et un empattement long, l'ID.7 se veut l’héritière de la plateforme modulaire électrique (MEB), sur laquelle reposent également de nombreux autres modèles électriques du groupe. Sa carrosserie aérodynamique en fait la voiture idéale pour les longs trajets. Volkswagen annonce une autonomie d'environ 700 kilomètres - l'ID.7 devrait donc être équipée de la batterie de 77 kWh de ses consœurs.

Sa carrosserie aérodynamique permet une grande autonomie. On ignore, pour l’heure, son coefficient de traînée.

Les Allemands mettent l’accent sur les améliorations apportées au niveau du système d’exploitation, qui était un point de critique récurrent sur les précédents modèles ID. Désormais, la commande de la climatisation dans le système d'infodivertissement n’est plus dissimulée derrière plusieurs menus et les curseurs tactiles, toujours présents, sont désormais éclairés pour une meilleure visibilité de nuit. La climatisation fonctionne avec des buses intelligentes qui reconnaissent le conducteur ou la conductrice et activent la climatisation ou le chauffage avant même qu'il ou elle ne monte à bord.