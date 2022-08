Vaud : La berme centrale de l’autoroute A9 est en feu

La police cantonale vaudoise a confirmé que la végétation de la berme centrale était la proie d’un incendie, à la hauteur de la localité de Roche, et que les pompiers étaient en route. Elle conseillait aux usagers de se montrer prudents à l’approche du secteur en flammes et, si possible, de sortir de l’autoroute sur ce tronçon pour éviter de surcharger le trafic et faciliter l’intervention des pompiers.