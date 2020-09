Très en jambes, la Bernoise a parfaitement échelonné son effort sur les 32 kilomètres d’un parcours conclu sur le circuit de formule 1. Seule la Néerlandaise, Anna van der Breggen a été plus rapide. La championne olympique de la course en ligne à Rio remporte ici sa première médaille d’or aux Mondiaux sur le chrono.

Notons que les deux jeunes femmes ont bénéficié de la chute de Chloe Dygert, championne du monde en titre. L’Américaine, jusque-là dans le coup, a en effet tapé dans une balustrade en sortie d’un virage mal maîtrisé. Elle basculait alors de manière très spectaculaire dans un champ en contrebas et ne pouvait plus reprendre la course.