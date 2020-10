France : La betterave fait son miel au détriment des abeilles

La France a accepté le recours temporaire à des insecticides pourtant interdits. En Suisse, la question se pose aussi.

«C’est un texte difficile, important, qui ne veut pas opposer économie et écologie, a plaidé hier le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie. La question est celle de notre souveraineté.» L’Assemblée nationale a suivi le gouvernement et a accepté la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave, alors même que tous les députés sont «contre» ces insecticides tueurs d’abeilles, interdits en 2018. La mesure est justifiée par la prolifération d’un puceron vert vecteur d’une jaunisse qui affaiblit les betteraves issues de semences non enrobées d’insecticide.