Lausanne

La bibliothèque universitaire déjà dans la e-vie

La bibliothèque universitaire de Lausanne rouvre le 11 mai mais les personnes qui viennent sur place ne pourront pas s'installer en salle de lecture ou butiner dans les rayons.

La BCU, présente sur six sites à Lausanne, ne va pas changer fondamentalement son organisation: elle est déjà très électronique.

La bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne va rouvrir partiellement lundi. Déjà très numérisée, la BCU n'a pas particulièrement souffert de la fermeture liée à la pandémie: les prêts via internet et les apprentissages en ligne ont même fait un tabac.

Après cette pandémie, la BCU, présente sur six sites à Lausanne, ne va pas changer fondamentalement son organisation: cette bibliothèque est déjà très électronique. Pour les périodiques, plus de 95% de l'offre est numérique et pour les livres, 15% d'entre eux se présentent sous la forme de ebooks.