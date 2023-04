Guerre en Ukraine: La Biélorussie extrade un père séparé de sa fille pour un dessin

La Biélorussie a extradé vers la Russie un père séparé de sa fille et condamné à deux ans de prison après un dessin critiquant l’offensive en Ukraine , dans une affaire devenue symbole de la répression, a annoncé mercredi une ONG spécialisée.

Alexeï Moskaliov, père de 54 ans élevant seul sa fille Maria et originaire d’Efremov, au sud de Moscou, avait fui son assignation à résidence fin mars, juste avant qu’un tribunal ne lui inflige une peine de deux ans de prison pour avoir «discrédité» l’armée russe. Il avait ensuite été arrêté en Biélorussie, pays voisin et allié de la Russie. «Alexeï Moskaliov a été extradé du Bélarus vers la Russie», a indiqué l’organisation russe OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations et détentions.