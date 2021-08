Tennis : La Biennoise Jil Teichmann s’offre Naomi Osaka et attend Bencic

En éliminant la No 2 mondiale, la Seelandaise de 24 ans (WTA 76) a signé le plus beau succès de sa carrière à Cincinnati. Elle retrouvera Belinda Bencic en quarts de finale.

Sensation à Cincinnati. Jil Teichmann, 76e mondiale, s’est qualifiée jeudi soir pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 en éliminant la No 2 mondiale Naomi Osaka en trois sets et 2h04 de jeu (3-6 6-3 6-3). La Biennoise (24 ans) a parfaitement su profiter du doute qui habite l’esprit de la Japonaise depuis plusieurs semaines, elle qui s’était inclinée au troisième tour des Jeux olympiques de Tokyo.

Jil Teichmann a fait preuve d’une sacrée force de caractère pour revenir de l’arrière et signer le plus beau succès de sa carrière, devant celui qu’elle avait décroché contre l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6) ce printemps à Madrid. Et dire que la Biennoise n’avait remporté qu’un de ses six derniers matches avant le tournoi de Cincinnati. «Littéralement, je tremble, a-t-elle confié à chaud. Je savais que j’avais ce niveau et que je pouvais le montrer sur le court.»