Tempête dans les montagnes neuchâteloises: La bienveillance face à la désolation

Il décide donc d’agir, va voir l’agriculteur qu’il ne connaissait pas et lui propose une aide bienvenue. Puis il publie un appel sur Facebook. Un appel à la solidarité qui aura su parvenir aux habitants des alentours puisque une quinzaine de personnes s’affaire à déblayer le champ. Une de bénévoles raconte: «Ça fait depuis lundi que je regarde sur Facebook s’il y a des demandes d’aide ou autre et ce matin j’ai vu l’annonce. Je voulais me rendre utile donc du coup me voilà.»

Un travail de longue haleine

Des tas de bric et de broc s’amoncellent un peu partout. Comme devant le restaurant Dolce Vita où les tables encore recouvertes de leur nappe sont retournées. La gérante de l’établissement, affligée, confie: «C’était tellement rapide, on n’a rien vu venir, rien, il y a eu deux coups de tonnerre et ça a commencé. On a juste pris deux verres sur la terrasse et on est allé à l’intérieur.» Au lendemain de l’orage, l’établissement est ouvert et le personnel garde la face, même si l’abattement est palpable. La restauratrice soupire en regardant sa terrasse: «Ça a pris 10 minutes et maintenant ça mettra je ne sais pas combien d’années pour remettre tout en place et que les gens oublient». Selon les autorités, les tâches d’assainissement pourront prendre des semaines voire des mois.