Campagne «anti-woke» aux USA: La bière Budweiser tente de se rabibocher avec les ultraconservateurs

Getty Images via AFP

Depuis sa création en 1876, la marque Budweiser règne en maître aux Etats-Unis en tant que représentante de la bière blonde légère américaine typique, d’ailleurs copiée dans la célèbre émission des Simpson. Pourtant, au cours des dernières semaines, la marque a subi un boycott massif aux Etats-Unis, ce qui a provoqué une baisse des ventes de 23,6%, une chute spectaculaire en bourse et une perte de valeur de près de 15, 7 milliards de dollars, si on en croit le DailyMail. Quelles sont les raisons de cette dégringolade et comment Budweiser tente de rectifier le tir ?