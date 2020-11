Pollution : La biodiversité en danger en Suisse

L’Académie suisse des sciences naturelles décrit comment les excès d’azote et de phosphore endommagent les forêts et les eaux. Ces émissions accentuent d’ailleurs le changement climatique.

Les charges en phosphore empêchent la reproduction de certaines espèces piscicoles et nuisent à la qualité de l’eau dans de nombreux petits lacs.

En Suisse, les émissions excessives d’azote et de phosphore nuisent gravement à la biodiversité, à l’environnement et accentuent le changement climatique. L’Académie suisse des sciences naturelles rapporte qu’aucun des objectifs de réduction fixées par le Conseil fédéral n’a été atteint.

Dans sa nouvelle fiche d’information, le Forum biodiversité de l’Académie suisse des sciences naturelles décrit comment les excès d’azote et de phosphore endommagent les forêts et les eaux. Les émissions accentuent le changement climatique tout en portant atteinte à la santé humaine, relève-t-il dans un communiqué jeudi. Elles proviennent en premier lieu de l’agriculture et des transports.