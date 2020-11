«Génocide» : La Birmanie continue de persécuter les Rohingyas

Malgré l’intervention de la Cour internationale de justice, les exactions de l’armée birmane contre la minorité musulmane se poursuivent, rapporte une ONG.

Le gouvernement birman continue de persécuter la minorité musulmane rohingya, ont affirmé lundi des avocats et des défenseurs des droits humains. En janvier pourtant, la CIJ avait ordonné à la Birmanie de cesser ses exactions.

Depuis 2017, quelque 740’000 Rohingyas ont fui les exactions de l’armée birmane et se sont réfugiés au Bangladesh voisin, où ils s’entassent dans d’immenses camps de fortune. Cette crise a conduit la Birmanie à se voir accusée de «génocide» devant la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire de l'ONU.

En janvier dernier, la CIJ a ordonné à la Birmanie de cesser ses exactions, de préserver les preuves des crimes commis contre les Rohingyas et de faire un rapport tous les six mois à l’ONU. Malgré ces décisions de la Cour, «le génocide se poursuit», a affirmé lundi Tun Khin, président de Burma Rohingya Organisation UK, une des plus importantes ONG de défense de cette minorité, dans un communiqué.