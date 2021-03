Répression sanglante : La Birmanie rend hommage à ses «martyrs»

L’émotion était vive mardi à Rangoun et ailleurs lors des funérailles de dizaines de protestataires tués par les forces de sécurité, tandis que l’ONU évoque des centaines de disparus dans le pays.

Répression sanglante

Plus de 180 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d’Etat contre Aung San Suu Kyi, d’après l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Le bilan s’est considérablement alourdi ces derniers jours, la junte, sourde aux multiples condamnations internationales, semblant plus déterminée que jamais à réprimer la contestation.

«Notre révolution doit l’emporter»

Dans le même temps, les Birmans ont rendu hommage aux «martyrs» tombés sous les balles, notamment dimanche, journée de répression la plus sanglante depuis le 1er février avec 74 morts.

Plusieurs usines chinoises ont été incendiées dimanche dans ce quartier. Les forces de sécurité s’étaient alors déployées en nombre, ouvrant le feu et tuant des dizaines de contestataires. La loi martiale a ensuite été décrétée.

Face à ces violences, des habitants de Hlaing Tharyar ont décidé de fuir mardi, entassant leurs affaires et leurs animaux de compagnie dans des camions, des tuk-tuks ou sur des deux-roues.

«Ils sont partis tôt ce matin», a confirmé à l’AFP une habitante. «Nous n’osons pas sortir dans la rue. On entend des coups de feu la nuit».

Désormais, toute personne interpellée à Hlaing Tharyar, et dans les cinq autres cantons de Rangoun où la loi martiale a été instaurée, risque d’être renvoyée devant un tribunal militaire, avec une peine minimale de trois ans de travaux forcés.

«Disparitions forcées»

La violence politique des six dernières semaines a de plus en plus d’impact sur la fragile économie du pays.