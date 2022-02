Un an après le coup d’Etat – La Birmanie se mure dans le silence en défi à la junte

Un an après le coup d’État : La Birmanie se mure dans le silence en défi à la junte

Les rues et les commerces de Birmanie se sont vidés mardi, une grève silencieuse pour marquer le 1er anniversaire du coup d’État, tandis que l’ONU et Washington accentuent la pression sur les généraux.

«Personne ne sort dans mon quartier, les forces de sécurité patrouillent», a raconté à l’AFP un habitant de la ville. «Le silence est le cri le plus fort que nous pouvons lancer contre les soldats et leur sanglante répression», a écrit une opposante sur Twitter.

Mardi, dans le journal d’État Global New Light of Myanmar, le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a promis d’organiser des élections «libres et équitables (…) dès que la situation serait pacifiée et stabilisée».