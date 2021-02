En raison d’une trop haute concentration de particules fines dans l’atmosphère, due au récent nuage du Sahara, de multiples régions, dont le Valais, Genève et la France voisine, ont appelé leur population à la vigilance. Il était ainsi conseillé de modérer ses efforts physiques, de ne pas aérer son logement plus que nécessaire et d’éviter les facteurs irritants pour les poumons, tels que le tabac, les fumées ou les solvants.