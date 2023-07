La blague du «grand Penis… ton» à Wimbledon

«Tu es grand, Penis… ton»

Sur le Centre Court, le premier tour opposait mardi Andy Murray, double vainqueur du Grand Chelem londonien, à Ryan Peniston. Deux Britanniques face à face, impossible pour le public de prendre parti. Néanmoins, le patronyme du second, qualifié pour le tournoi par le billet d’une Wild Card des organisateurs, inspirera rapidement les esprits canailles. Le «You’re great, Penis… ton» (Tu es grand, Penis… ton), lancé du haut des tribunes, provoquera l’hilarité de la foule. Vu le succès de la vanne, d’autres coquins s’engouffreront dans la brèche, à coups de «Come on, Penis… ton», mais la vanne était déjà éculée et donc forcément moins efficace.