Eco: La BNS augmente encore son taux à 1,5% pour contrer l’inflation

«Pas des cadeaux»

Le rachat de Credit Suisse par UBS et les grosses sommes mises à disposition des deux banques ont aussi été abordés. «Nos mesures de liquidités sont des crédits qui sont garantis et rémunérés, et non des cadeaux», a-t-il dit. Et quid des craintes qui émergent que la nouvelle banque sera trop énorme? «UBS sera une très grande banque. Nous devons veiller à ce qu'il y ait suffisamment de concurrence. Il y aura de nouvelles tâches de surveillance à accomplir. Mais pour l'instant, nous devons garantir la stabilité financière et la fusion sera rapide», a estimé Thomas Jordan.