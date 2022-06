Suisse : La BNS augmente ses taux pour la première fois depuis 2015

La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé jeudi, augmenter son taux directeur d'un demi-point, à -0,25%, afin de lutter contre l'inflation.

Prévisions d'inflation en hausse

Force du franc

L’inflation en Suisse est nettement moins forte que dans la zone euro ou aux États-Unis, grâce à la force du franc qui jusqu’à présent a permis d’atténuer le renchérissement des produits importés. Mais depuis février, elle dépasse l’objectif de la BNS, qui fixe le seuil de stabilité des prix entre 0% et 2% et a accéléré mois après mois. En mai, elle a grimpé à 2,9%.

Impact de la guerre en Ukraine

«Sans le relèvement de taux décidé aujourd’hui, la prévision d’inflation serait nettement plus élevée», a prévenu la BNS, qui a évoqué «une pression inflationniste accrue». Depuis mars, «l’inflation s’est de nouveau nettement accentuée sur un large front dans de nombreux pays», a souligné la BNS, face à la guerre en Ukraine, aux mesures de confinement en Chine et aux difficultés d’approvisionnement.

Énergie plus chère

La banque centrale suisse a maintenu sa prévision de croissance à 2,5% en 2022, la guerre en Ukraine ayant «jusqu’ici relativement peu pesé sur l’activité économique en Suisse.» Les conséquences les plus visibles sont l’augmentation des prix de l’énergie et les difficultés d’approvisionnement, a-t-elle estimé.

Banques centrales à l’action

A 13h55, le franc gagnait plus de 1,4% face au dollar et plus de 1,9% face à l’euro. Selon David Oxley, économiste européen chez Capital Economics, il est possible que la BNS remonte son taux directeur à zéro, «ou peut-être même en terrain positif» avant la prochaine réunion trimestrielle en septembre, compte tenu de «la vitesse» à laquelle le paysage est en train de changer au niveau des politiques monétaires, a-t-il présumé dans un commentaire de marché.