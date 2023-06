La BNS veut tirer les leçons de la crise de Credit Suisse

Comme UBS, Credit Suisse était classée parmi les banques considérées comme trop grosses pour faire faillite et donc soumise à des exigences plus strictes. «Mais la cause de cette crise du Credit Suisse n’a pas été un choc macroéconomique, comme présumé dans les scénarios de stress de la BNS. Plutôt, cette crise a été le résultat d’incidents répétés au sein de la banque elle-même», relève la Banque centrale.