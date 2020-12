Conjoncture : La BNS plus optimiste sur l’économie suisse en 2020

La BNS, qui n’avait jusqu’ici formulé aucune prévision pour 2021, anticipe désormais une croissance entre 2,5% et 3%.

La BNS et son directeur Thomas Jordan se montrent un peu plus optimistes.

Pour l’année prochaine, une croissance entre 2,5% et 3% est attendue, indique jeudi l’institut d’émission, qui parle de «reprise incomplète». La BNS n’avait jusqu’ici formulé aucune prévision pour 2021.

Ces estimations sont toutefois conditionnées au succès des mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus mises en place en Suisse et à l’étranger, précise le communiqué. Le chômage devrait poursuivre sa hausse et les capacités de production risquent d’être sous-utilisées un certain temps.