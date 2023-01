Nouvel-An gâché à Belgrade: La boîte de nuit coule: une jeune Vaudoise encore sous le choc

Sofia, 18 ans et habitante de Puidoux, pensait fêter la nouvelle année allégrement dans la capitale serbe, aux côtés de son copain et de six amis. Pour l’occasion, la joyeuse troupe avait déboursé près de 2000 francs suisses pour un carré VIP dans l’une des nombreuses boîtes de nuit flottantes qui bordent la Save à Belgrade.