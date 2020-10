POlogne : La bombe de 5 tonnes devait être désamorcée, elle explose

Une opération de déminage de grande ampleur s‘est déroulée à Swinoujscie, au nord-ouest de la Pologne. Une «Tallboy», une bombe de 5,5 tonnes, datant de 1945 et découverte en 2019, a été neutralisée dans l’eau.

L'opération inédite et particulièrement délicate sur l'engin dit «Tallboy» de plus de cinq tonnes, capable de provoquer un mini-tremblement de terre, s'est terminée sans dégâts même si, en dépit des projets initiaux, la bombe a fini par exploser. L'engin, largué par un avion britannique en avril 1945, «peut être considéré comme neutralisé», a annoncé dans un communiqué le porte-parole de la 8e flottille de défense côtière polonaise, Grzegorz Lewandowski.

75 ans plus tard



Pour des raisons de sécurité, les démineurs avaient dès le départ exclu la méthode traditionnelle de détonation, la plus fréquente mais aussi plus violente, extrêmement redoutable dans le cas d'une bombe de plus de six mètres de longueur remplie de 2,4 tonnes d'explosif équivalant à 3,6 tonnes de TNT, reposant à 12 mètres sous l'eau, à proximité des habitations et des infrastructures importantes.