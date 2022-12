Los Angeles : La bonne action de Kim et Khloé Kardashian

Les deux soeurs se sont rendues au siège d’une association venant en aide à des femmes sans abri pour leur offrir un peu de leur temps et des cadeaux.

À quelques jours des fêtes de fin d’année, Kim, dont le harceleur a été condamné, et Khloé Kardashian ont joué les Mères Noël pour les personnes bénéficiant de l’aide d’Alexandria House, une organisation offrant un abri, des gardes d’enfants, des conseils et une préparation à l’emploi à des femmes sans domicile fixe de Los Angeles. Les deux soeurs se sont rendues au siège de l’association pour lui donner de la visibilité, mais également pour offrir des cadeaux aux femmes et aux enfants présents.

TMZ rapporte que les mères ont eu droit à un relooking offert par les frangines, ainsi qu’à une séance photos avec des professionnels avec leurs petits. Les sources du site américain ont également précisé que Kim, qui était venue avec sa fille North et sa nièce Dream, et Khloé, qui était accompagnée de sa petite True (mais pas de son fils) ont également fait décorer deux maisons avec des lumières de Noël et ont permis à tout le monde de déguster un repas de fête.

Et ce n’est pas tout. Toujours selon TMZ, chaque famille s’est vu offrir des cadeaux d’une valeur de 5’000 dollars, comprenant des ordinateurs portables, des bons cadeaux, des bougies, des jouets ou encore des vêtements. Tout cela en plus d’un don à six chiffres reçu par l’organisation plus tôt dans la semaine.