Football : La bonne opération de Tottenham

Après une semaine catastrophique et une élimination en Europa League, les Spurs ont su rebondir en battant Aston Villa (2-0) en Premier League. Ils reviennent ainsi à un point des places européennes.

Pool via REUTERS

Harry Kane a marqué son but à Villa Park, soit le 17e de sa saison en Premier League.

Pour Aston Villa, le retour à la réalité se poursuit. Avec 41 points et un seul match en retard, le club de Birmingham est décroché du wagon de tête.

L’erreur était interdite pour les Londoniens encore sous le choc de leur désillusion européenne et les 20 premières minutes ont fait craindre le pire.

Gareth Bale sur le banc

Privés de Son, blessé, et avec Gareth Bale sur le banc, ils ont subi l’entame, malgré l’absence, du côté des Villans, de leur meneur Jack Grealish.

Une fois le score ouvert, on a encore craint de voir Tottenham retomber dans ses travers en reculant trop, mais un petit coup de pouce du destin, sous la forme d’un pénalty un peu généreux, est venu les aider et Kane a mis son équipe sur les bons rails (2-0, 68e).

West Ham menait 3-0

Alors qu’une victoire aurait permis à West Ham de revenir à égalité de points avec Chelsea, 4e et dernier qualifié virtuel pour la Champions League, les Hammers ont finalement dû partager les points avec Arsenal (3-3), dans un match en retard de la 29e journée. Ils restent 5e, à deux longueurs des Blues, avec 49 unités.

Arsenal grappille, lui, une place pour devenir 9e à 7 longueurs de son adversaire du jour. Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, la messe semblait pourtant dite dans ce match tant les Gunners sont passés à côté de leur début de match.

Jesse Lingard, excellent depuis qu’il a été prêté par Manchester United cet hiver et rappelé cette semaine en sélection nationale anglaise, avait ouvert le score à la 15e minute avant de jouer rapidement un coup-franc pour Jarrod Bowen, deux minutes plus tard, qui avait doublé la mise sur une bourde de Bernd Leno (2-0, 17e). Le milieu de terrain Tomas Soucek avait enfoncé le clou à la 32e minute (3-0), mais Arsenal est imprévisible et West Ham a été puni par sa passivité ensuite.