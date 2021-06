ASSISE PARFAITE - La bonne selle pour éviter d’avoir mal au derrière

C’est un problème bien connu des cyclistes: après une longue balade à vélo, vous finissez par avoir mal au derrière. C’est non seulement désagréable, mais également mauvais pour la santé. Faire du vélo sollicite en effet les muscles des jambes, mais également et surtout les muscles fessiers, les parties génitales et la zone périnéale. Et pour cause: la quasi-totalité du poids du corps du cycliste repose sur une surface de quelques centimètres carrés seulement, à savoir la selle. Il est donc d’autant plus important de bien la choisir, sachant qu’il existe des différences majeures entre hommes et femmes.

Les femmes ont une position assise plus droite que les hommes

Le spécialiste de l’ergonomie Ergon, de Coblence (Allemagne), a mené une enquête auprès de cyclistes hommes et femmes pendant des années et a constaté que les femmes avaient tendance à adopter une position bien droite sur un vélo et que la pression s’exerce donc plus à l’avant, ce qui sollicite davantage la zone génitale. Chez les hommes, en revanche, la pression s’exerce davantage au niveau de la zone périnéale, ce qui peut souvent être à l’origine de sensations d’engourdissements désagréables.

Les selles à larges arêtes dont le canal central se prolonge à l’avant conviennent mieux aux femmes. Tim Weingarten, Brand Manager Ergon

«De plus, les femmes basculent généralement plus leur bassin vers l’avant que les hommes lorsqu’elles roulent à vélo, en raison de leur anatomie», explique le directeur de la marque Ergon, Tim Weingarten. Par conséquent, les selles à larges arêtes dont le canal central se prolonge à l’avant conviennent mieux aux femmes. Sur les modèles pour hommes, en revanche, la zone périnéale est protégée par un canal central plus long à l’arrière de la selle.

On la voit à peine une fois le vélo enfourché et on la sent à peine si elle est bien adaptée: la selle de vélo. Ergonbike Il existe des selles adaptées à l’anatomie masculine ou féminine. Ce n’est cependant pas seulement le sexe qui fait la différence, mais aussi le style de conduite et le domaine d’utilisation. Ergonbike C’est à peu près de cette façon que le bassin repose sur la selle du vélo. Les points d’appui, la dureté de la selle, la suspension et le matériau utilisé sont des facteurs que les fabricants ne cessent d’améliorer. Ergonbike

À tester sans relâche

Un avis que partage également le Dr Kim Tofaute, médecin spécialiste du sport et en équipement cycliste. «Dans le domaine du sport, la différenciation entre hommes et femmes a du sens. Plus la position assise est droite, plus les modèles universels fonctionnent», dit-il. Si vous envisagez de changer de selle pour l’été, ne soyez pas trop optimiste à l’idée de trouver la bonne selle du premier coup. Car, lors de l’achat d’une selle, il faut la tester sans relâche pour ne pas se tromper.

Voici quelques conseils pour vous faciliter la tâche dans le choix d’une selle:

Vélos de randonnée et de trekking: les amateurs de trekking ou de randonnées à vélo opteront plutôt pour des selles plus larges. Sur un vélo de randonnée, la posture adoptée est généralement plus droite, ce qui signifie que le point d’appui se situe davantage au niveau des ischions et que le poids du corps repose davantage sur les fesses. Par ailleurs, les selles doivent être bien rembourrées.

Si vous souhaitez réduire la pression dans la zone périnéale, il vous faut une selle à étages ou une selle dotée d’un canal central. Sa conception particulière fait que la partie avant de la selle est nettement plus basse. En fonction du modèle, la pression sur le périnée sera ainsi réduite jusqu’à 75%.

Vélos de ville: sur un vélo de ville, la posture est généralement encore plus droite que sur un vélo de randonnée. Les selles utilisées doivent donc être encore un peu plus larges, mieux rembourrés et éventuellement dotées d’un insert en gel.

Selles en cuir: les selles en cuir classiques sont particulièrement appréciées. Elles sont robustes et élégantes. Mais il faut savoir qu’il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à ce que la selle s’adapte à votre morphologie. Une fois ce but atteint, la selle en cuir offre néanmoins au cycliste un grand confort. Attention: les selles en cuir nécessitent un entretien régulier sous la forme d’une application de graisse ou de cire.

Les différents types de selles

La selle classique

Elle assure une répartition équilibrée du poids sur toute la surface, mais ne soulage pas le périnée. Jumbo La selle percée

Elle se caractérise par une ouverture au centre, ce qui soulage la zone périnéale, mais pas les ischions. Jumbo La selle avec gel

Elle suit parfaitement les contours du postérieur. Par conséquent, elle convient surtout pour parcourir de longues distances. Jumbo