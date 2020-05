Coronavirus

La bonne vieille machine à coudre revient en force

A Bruxelles, un commerçant croule sous les demandes de particuliers qui veulent fabriquer des masques.

Beaucoup l’avaient rangée au fond d’un placard, à côté d’autres vieilleries. Mais le coronavirus est arrivé, et il a remis la machine à coudre au rang des objets indispen­sables. De très nombreux particuliers se sont en effet mis à confectionner eux-mêmes des masques. A Bruxelles, Olivier Bruynincx, commerçant spécialisé dans les articles de ­couture et représentant d’une célèbre marque suisse de machines à coudre, croule sous les demandes. Au point de travailler «sept jours sur sept, quasi jour et nuit, pour réparer les machines à coudre», une expertise ayant permis à son enseigne de devenir l’une des plus réputées de la ville.



Quand les mesures de confinement ont été décrétées à la mi-mars et que les magasins ont été contraints de baisser le rideau, ce patron de 41 ans a d’abord «cédé un peu à la panique», mais «on a continué de répondre au téléphone et très vite on a eu beaucoup d’appels pour les réparations». Quant à la demande en élastiques, indispensables pour les masques, il n’arrive pas à la satisfaire: «C’est un article qu’on ne vend jamais en général, peut-être 10 mètres par an. Et là, j’aurais pu en vendre des kilomètres et des kilomètres...»