Rome: La boulangerie du Pape a vendu son dernier pain

Les boulangers Arrigoni fournissaient les habitants du quartier et... les papes. Mais le tourisme a tué le commerce et ils doivent maintenant mettre la clé sous la porte.

Les habitués déprimés

Francesca Pantusa, guide touristique trentenaire, vient manger son dernier sandwich préparé minute et avec soin par le propriétaire des lieux. «Via Borgo Pio, ce ne sont que des restaurants touristiques [...] alors qu’ici on trouve de bons produits, au juste prix et avec Angelo qui est incroyable, gentil, aimable, cordial... Ça me donne envie de pleurer», poursuit-elle.