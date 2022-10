Jeux vidéo : La boulimie des géants chinois pour les studios européens

Grandes manœuvres

Numéro un mondial du secteur, Tencent règne en Asie – le marché le plus important de cette industrie – et a tissé sa toile en Europe progressivement. Il avait par exemple acquis le studio finlandais Supercell («Clash of Clans», «Clash Royale», «Brawl Stars») en 2016 pour 8,6 milliards de dollars.

Multiples participations

«Tencent investit énormément, ils ont des centaines de participations dans des studios, souligne auprès de l’AFP Cédric Lagarrigue, expert du marché et conseiller pour la banque d’affaires Alantra. Ils font ça depuis longtemps et accélèrent ces dernières années.»

Fortes restrictions en Chine

Gel des licences

«Il est de plus en plus difficile de faire approuver un nouveau jeu et les restrictions de temps pour les jeunes joueurs rendent la croissance plus difficile. Par conséquent, les grands acteurs comme Tencent et NetEase comptent davantage sur les territoires internationaux pour leurs revenus», explique à l’AFP Louise Shorthouse, analyste senior pour le cabinet d’études britannique Ampere Analysis.