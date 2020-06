La bourde du gardien de Southampton

Rédiger un nouveau commentaire

Jacky B 26.06.2020 à 11:58

C est toujours très facile de se moquer des bourdes du gardien. Lui n’a droit à aucune erreur, en revanche quand un Ronaldo manque un penalty... voilà on en parle 3min et basta... un goalie on lui ressort toute la saison!