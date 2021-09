Lutry (VD) - La bourgade n’est pas près de détrôner Saint-Tropez

À Lutry, la terrasse Isle Of Paradise s’est transformée en enfer pour certains habitants. Construit sur le lac Léman, le long de la digue du port du Vieux-Stand, le bar avec sa zone plage est devenu, quelques jours seulement après son ouverture début juillet, l’endroit à la mode des environs de Lausanne. Des DJ l’ont animée tous les jours de 11 h jusqu’à minuit. La musique a cependant dérangé non seulement des riverains, mais aussi des commerçants.

«Des Lutryens ne souhaitent pas que leur commune devienne Saint-Tropez ou Ibiza»

Lutry a pu se targuer cet été d’abriter la plus grande terrasse flottante du monde, de 1’200 m². L’installation créée et exploitée par la société Paradise Event Sàrl a mis en lumière et dynamisé à la fois la bourgade et ses commerçants. Aussi, elle est une carte de visite touristique à faire valoir pour la Commune. Pourtant, selon Charles Monod, «bon nombre des habitants ne souhaitent pas que Lutry devienne Saint-Tropez ou Ibiza».