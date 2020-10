Canton de Vaud : La Bourse aux armes de Lausanne reportée à décembre 2021

«L’évolution incertaine du Covid-19» a eu raison de l’édition 2020 de la Bourse Internationale aux armes de Lausanne.

Collectionneurs et amateurs d’armes sont attendus à Beaulieu du 3 au 5 décembre 2021 pour la 27e Bourse aux armes (archives).

Cette décision doit permettre d’assurer la sécurité des exposants et des visiteurs et de permettre la mise sur pied d’une édition 2021 viable financièrement pour les fournisseurs et participants, précisent les organisateurs dans un communiqué.