Marchés : La Bourse de Paris dépasse son record historique vieux de 21 ans

Revenu des tréfonds du krach de mars 2020, l’indice vedette de la place parisienne a atteint 6927,03 points à la clôture mardi.

La Bourse de Paris a dépassé mardi son record historique de clôture grâce au rebond économique permis après le plus dur de la crise du Covid-19 par l’afflux de liquidités sur les marchés et l’amélioration sanitaire.

Abondance de liquidités

Depuis le printemps 2020, l’argent coule à flots sur les marchés financiers grâce aux mesures de soutien exceptionnel des banques centrales, qui ont injecté autour d’une centaine de milliards de dollars par mois depuis un an et demi pour la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine.

Cette abondance de liquidités a permis aux indices boursiers de vite rattraper les pertes enregistrées en mars 2020 : le CAC 40 était tombé à 3632,06 points au plus bas en séance, le 16 mars.

«L’action des banques centrales a bénéficié à tous les marchés actions», assure Jean-Patrice Prudhomme, directeur du pôle allocations et gestion de Milleis Banque. En Allemagne comme aux États-Unis, les indices vedettes ont déjà amélioré leur record.

«Plus de liquidités, c’est moins de stress financier, plus de financement à taux bas et une rentabilité des actions bien plus élevée que celle des obligations», explique-t-il.