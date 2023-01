Corée du Sud : La bousculade mortelle à Séoul serait due à une grande négligence

La bousculade meurtrière qui a fait plus de 150 morts à Séoul lors de la dernière fête d’Halloween est due à de la négligence et à des défauts de préparation, a conclu vendredi l’enquête de la police sud-coréenne. Les victimes de ce drame survenu le 29 octobre 2022 dans le quartier d’Itaewon, connu pour sa vie nocturne, étaient essentiellement des jeunes fêtards costumés, pour la plupart des femmes d’une vingtaine d’années.

L’équipe spéciale en charge de l’enquête, qui a passé des mois à rassembler des preuves et à interroger les autorités concernées, a conclu qu’il y avait eu d’énormes défaillances, tant au niveau de l’organisation que de la réaction sur le terrain. «Les organisations qui sont légalement tenues de prévenir et de gérer les catastrophes – la police, les bureaux des districts de Séoul et l’entreprise publique Seoul Metro – n’ont pris aucune mesure de sécurité à l’avance ou leurs plans étaient insuffisants», a déclaré à la presse le chef de l’équipe, Sohn Jae-han. «Aucune mesure appropriée n’a été prise même après avoir reçu les appels d’urgence» le jour de la catastrophe, a-t-il insisté, ajoutant que le manque de coopération entre les autorités compétentes et les lenteurs de communication avaient contribué à alourdir le bilan.