Suisse : La branche des cinémas a connu «une légère reprise» en 2021

La statistique suisse du film et du cinéma publiée par l’OFS montre qu’en 2021, le nombre d’entrées de cinéma a augmenté de 24% par rapport à 2020. Cela reste toujours 57% de moins qu’avant la pandémie.

Diversité de l’offre

La statistique suisse du film et du cinéma note encore qu’«avec plus de 2000 films, la diversité de l’offre est grande actuellement dans les salles de cinéma en Suisse». Elle constate toutefois des différences dans la projection des films selon leur origine. «Les films américains sont projetés plus souvent et atteignent aussi un public plus large. On observe le contraire pour les films suisses et de l’UE: un très grand nombre de films sort en salle, mais ils sont projetés moins souvent et aussi vus plus rarement», conclut le communiqué.