«Les fabricants de boissons souffrent durement des restrictions imposées et prolongées à leur activité économique en raison de la pandémie de Covid-19. En tant que fournisseurs des restaurants, actuellement fermés, et du secteur culturel, événementiel et sportif, toujours restreint, ils doivent faire face à de grandes difficultés menaçant leur existence». Dans un communiqué publié mercredi, la Communauté de travail de la branche suisse des boissons (ASG), association faîtière, attire l’attention sur les difficultés que connaissent un grand nombre de ses membres. Par ailleurs, dans une enquête interne, la plupart des entreprises ne s’attendent pas à un retour à la normale avant au moins un an.