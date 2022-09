Berne : La Brasserie Lorraine met des militaires à la porte

«L’endroit était bien rempli. On s’est assis dans un coin et on a voulu commander», raconte l’un d’eux, assurant qu’ils se sont comportés «tout à fait normalement» et n’ont pas attiré l’attention. «Au bout de quelques minutes, un employé de la brasserie est arrivé. Il nous a dit qu’il ne nous servirait pas en uniforme. Si nous enlevions nos uniformes, on nous fournirait des vêtements de rechange. Tout serait alors en ordre et on nous servirait», poursuit le militaire.