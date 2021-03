Sécurité informatique : «La brèche était plus grave que ce que l’armée a dit»

Un soldat qui a découvert une brèche dans le système d’apprentissage en ligne estime que l’armée en a minimisé l’importance dans son communiqué de jeudi dernier.

Jeudi dernier, l’armée envoyait un court communiqué de presse pour expliquer qu’ une faille dans un système informatique avait été détectée et corrigée aussitôt . Lundi, c’est à nos collègues de 20 Minuten que le soldat qui a mis le doigt sur les problème s’est confié. «La brèche de sécurité était beaucoup plus grave que ce que le communiqué laisse entendre», juge-t-il.

Déjà accessible librement

C’est en cherchant une adresse dans le Learning Management System (LMS) qu’il est tombé sur des numéros AVS, des adresses mail, des numéros de téléphone ou des noms d’utilisateurs de membre de l’armée ou de l’administration, et même des Services de renseignement ainsi que de deux conseillers fédéraux. À noter que les informations se trouvaient dans les codes source des pages, et non pas sur les pages mêmes.