Genève: La brochure des votations traduite en langue des signes

C’est une première: six vidéos en langue des signes ont été tournées par la Chancellerie d’Etat. Six, comme les six objets cantonaux soumis au vote le 18 juin. Les personnes sourdes et malentendantes bénéficient désormais de capsules qui expliquent chaque objet. Une nouvelle mesure voulue notamment par le département de la cohésion sociale, qui souhaite plus d’inclusivité parmi les votants.