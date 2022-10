Valais : La brochure explicative en vue des votations ne plaît pas au PLR

Les deux scrutins proposés aux Valaisans le 27 novembre prochain, soit l’augmentation des allocations familiales et l’encadrement du suicide en institution, font l’objet de recours du PLR. En cause: la brochure explicative préparée par l’État du Valais, rapporte «Le Nouvelliste». Concernant les allocations familiales, le PLR réfute la manière dont sont présentés les arguments des opposants, dont il fait partie. Selon lui, le parti est présenté comme étant le seul défenseur des entreprises, alors qu’il développe aussi des arguments de politique sociale. Le deuxième recours vient du fait que les arguments des opposants à la loi sur l’encadrement du suicide en institution soient présentés par l’ancien conseiller d’État Jean-René Fournier, président de Pro Liberty et non par un comité référendaire ou une minorité du Grand Conseil.