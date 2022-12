Suisse romande: La bruine verglaçante transforme les routes en patinoire

Mesures de sécurité

Avant de prendre le volant, la police recommande aux usagers de s’informer sur la météo mais aussi sur l’état des routes, via le site internet du TCS ou Alertswiss, par exemple. Adopter une conduite prudente, réduire la vitesse, même si l’on est en-dessous de la limitation, et garder une distance de sécurité avec les autres véhicules permettent d’éviter les accidents. Il convient ensuite d’adapter sa vitesse aux conditions de la route, à la visibilité et à la circulation. Sans oublier de bien dégivrer et déneiger son véhicule avant de prendre la route.