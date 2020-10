«Budweiser House»Seize ans passés à entasser des canettes de bière

L’ancien combattant de la marine américaine Michael Amelotte était un grand fan de Budweiser. Le buveur de bière a passé les seize dernières années de sa vie à décorer les murs et les plafonds de sa maison en Floride avec des canettes de Budweiser vides. Michael Amelotte est décédé cette année et sa maison de Lake Worth doit désormais être vendue. Son prix: un peu plus de 100’000 dollars.