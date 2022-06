États-Unis : La Bugatti de Travis Scott a été achetée en 2020

Le porte-parole du rappeur est monté au créneau après les paroles de l’avocat des parents d’une victime du festival Astroworld.

«On touche le fond avec cette dernière tentative en date d’exploiter les victimes d’Astroworld et d’embrouiller les médias. La voiture en question a été achetée en 2020 (bien avant les événements tragiques d’Astroworld) et cela avait été largement couvert par les médias à l’époque. Dénaturer un achat de plus de deux ans pour lancer une attaque injustifiée contre Travis Scott n’est rien d’autre qu’un nouveau coup marketing pour mettre injustement la faute sur Travis et manipuler l’opinion publique, ce qui ne fonctionnera pas», a indiqué l’agent.