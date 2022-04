Guerre en Ukraine : La Bulgarie et la Pologne privées de gaz russe

La Russie va interrompre mercredi ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie. Des explosions dans la région séparatiste moldave prorusse de Transdniestrie font craindre une extension de la guerre.

Mardi soir, les autorités polonaise et bulgare ont annoncé avoir été averties par le groupe gazier russe Gazprom de son intention d’interrompre dès le lendemain ses livraisons de gaz à ces deux pays, malgré les contrats les liant. Ces deux membres de l’Otan et de l’Union européenne (UE) se disent toutefois préparés à obtenir le gaz manquant par d’autres sources.

«Remuer ciel et terre»

De leur côté, les États-Unis se sont déclarés prêts à «remuer ciel et terre» pour faire gagner l’Ukraine contre la Russie. «L’Ukraine croit clairement qu’elle peut gagner et c’est aussi le cas de tout le monde ici», a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à l’ouverture d’une rencontre avec une quarantaine de pays sur la base aérienne américaine de Ramstein (Allemagne), organisée afin d’accélérer les livraisons d’équipements militaires que l’Ukraine réclame pour repousser l’invasion russe.

Ralentir les livraisons d’armes

Selon un conseiller du ministre de l’Intérieur ukrainien, les forces russes bombardent ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d’armes occidentales. L’armée russe a affirmé avoir mené mardi des frappes de missiles de haute précision contre 32 cibles militaires ukrainiennes, dont 20 zones de concentrations de troupes et d’équipements, et quatre dépôts de munitions près des localités de Slaviansk et Droujkovka dans la région de Donetsk.