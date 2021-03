Hristo Stoichkov jubile. La Bulgarie a éliminé la France. AFP

On ne va pas, ici et maintenant, refaire l ’ historique des rapports amour/haine entre Romands et Français. À une époque où Antenne 2 était à peine devenue France 2 et où la Romandie n ’ avait pas encore Suisse 4, les médias hexagonaux avai en t le champ libre dans notre coin de pays. Alors , nous étions nombreux devant TF1, pour voir la France assurer son ticket pour la Coupe du monde de 1994 aux É tats-Unis.

Le 13 octobre 1993, les Bleus avaient eu une première chance de se qualifier pour la World Cup. Ils avaient besoin d ’ un succès contre Israël et la cabane tombait sur le chien: ils seraient du voyage dans les Amériques. Sauf que rien ne s ’ est déjà passé comme attendu et la bande de Gérard Houiller a f a illi a u Parc des Princes (2-3). « C'est le faux pas, l ’ énorme connerie, le truc comme il en arrive pourtant en foot à toutes les équipes tous les vingt ans » , disait à l ’ époque le futur coach de Liverpool. Il n ’ avait pourtant encore rien vu.

Les Français ont heureusement une deuxième chance, un mois plus tard. Mieux encore, ils n ’ ont besoin que d ’ un point pour aller rendre visite à l'Oncle Sam l ’ été suivant. Ce serait la moindre des choses, avec un effectif impressionnant, qui compte notamment Laurent Blanc, Marcel Desailly et Didier Deschamps, mais surtout une attaque de feu: É ric Cantona, Youri Djorkaeff, Jean-Pierre Papin et David Ginola.

«S’il n’était pas revenu aussitôt sur ses paroles, ses valises seraient déjà sur le perron.» Gérard Houiller, à propos de David Ginola

Le problème, c ’ est que c ’ est le feu entre ce dernier et le sélectionneur. Frustré de son temps de jeu en équipe nationale, le merveilleux ailier du PSG a mis le feu dans les médias, avant de s ’ excuser quelques jours plus tard. « S ’ il ne s ’ agissait pas de France-Bulgarie et s ’ il n ’ était pas revenu aussitôt sur ses paroles, ses valises seraient déjà sur le perron. Les partenaires de David n ’ ont pas apprécié » , lâchait alors Houiller. La brouille entre les deux hommes ne faisait que commencer.

Ce 17 novembre 1993, l es Bleus prennent pourtant le match par le bon bout. Cantona ouvre le score juste après la demi-heure et le Parc des Princes peut rugir. Même le 1-1 d'Emil Kostadinov inscrit cinq minutes plus tard ne paraît pas faire douter les Français. Le chronomètre avance tranquillement, trop tranquillement pour une troupe qui commence à se crisper, à force de ne pas réussir à enfiler le deuxième. Papin sort d ’ ailleurs à la 68e pour Ginola. Et là, c ’ est le drame.

La France finit par garder le cuir et jouer un peu la montre. Elle obtient même un corner à la 89e. Mais Ginola, décidément dans tous les mauvais coups, a une crampe au cerveau. On joue la 44e minute et 42 secondes d e la d euxième mi-temps et le futur joueur de Tottenham ne conserve pas le ballon dans son coin de terrain et envoie un centre pour personne, au deuxième poteau. Seize secondes plus tard, à la suite d’une récupération d’Emil Kremeliev et d’une ouverture savoureuse de Lyuboslav Penev, la T erre va s ’ arrêter de tourner.

Le bourreau Emil Kostadinov. AFP