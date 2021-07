Élections : La Bulgarie vote de nouveau, prête à tourner la page Borissov

Dans l’incertitude depuis les législatives d’avril, les Bulgares sont de nouveau appelés à voter dimanche.

L’ancien Premier ministre de Bulgarie, Boïko Borissov. AFP

Les Bulgares, dans l’incertitude depuis les législatives d’avril, sont de nouveau appelés à voter dimanche et, pour la première fois en une décennie, l’ancien Premier ministre Boïko Borissov apparaît en mauvaise posture. Malgré les manifestations quotidiennes de l’été 2020, les scandales, l’usure du pouvoir, le parti conservateur Gerb de cet ancien garde du corps de 62 ans était arrivé en tête des dernières élections. Mais personne n’a voulu s’allier avec lui et les autres formations représentées au Parlement ont échoué à former une coalition alternative. D’où la convocation immédiate d’un nouveau scrutin, une crise politique inédite dans l’histoire post-communiste de ce pays membre de l’Union européenne.

Sauf surprise, on sait désormais «qui ne gouvernera pas», puisque Gerb ne peut trouver de partenaire, souligne Julius Pavloff, directeur du Centre d’analyses et marketing de Sofia. «Mais qui les électeurs veulent-ils au pouvoir? La question reste en suspens et doit être résolue», dit-il à l’AFP.

Vers des 3e, 4e élections?

L’équation n’est pas simple, car les sondages annoncent de nouveau un Parlement morcelé. Dans les dernières enquêtes d’opinion, le parti anti-système de l’animateur de télévision et chanteur Slavi Trifonov, 52 ans, surprenant deuxième le 4 avril, s’est hissé au niveau du Gerb, le dépassant même légèrement: les deux sont crédités d’environ 20 à 21% des intentions de vote. Déjà affaibli, Boïko Borissov a encore perdu des points après une série de révélations sur la corruption qui gangrène le pays. Il a aussi été ébranlé par l’annonce de sanctions américaines contre des oligarques, que ses détracteurs l’accusent d’avoir protégés. Pour autant, ses adversaires parviendront-ils à s’entendre pour composer un gouvernement?

La formation de Slavi Trifonov, appelée «Il y a un tel peuple» (ITP), refuse toute coopération avec les partis traditionnels à la réputation entachée, dont les socialistes et le parti de la minorité turque (MDL). En revanche, elle s’est dite prête à négocier avec les représentants de ceux qui sont descendus dans la rue l’an dernier et sont galvanisés par le vent du changement: Bulgarie démocratique (droite), qui pourrait réunir 12% des voix, et Debout! Mafia dehors (gauche, près de 5%). «Pour parvenir à un gouvernement stable, on ne peut pas écarter la possibilité de troisièmes, voire de quatrièmes élections», a prévenu le vice-président d’ITP, Tochko Yordanov.

«L’État ne s’effondrerait pas, c’est le processus démocratique», a relativisé Tochko Yordanov à l’issue d’une campagne peu conventionnelle de son chef de file, sans meetings ni apparition ou presque dans les médias locaux.

Tee-shirts et autographes

Slavi Trifonov s’est en effet montré très peu loquace, se contentant de poster quelques messages sur son compte Facebook. Il a d’ailleurs choisi de ne pas être candidat, mais pourrait occuper un jour «un autre poste de responsabilité». Boriana Dimitrova, directrice de l’institut Alpha Research, pronostique elle aussi «des majorités fragiles et des coalitions instables». Julius Pavloff met en garde contre les conséquences si les partis anti-Borissov ne trouvent pas d’accord. «S’ils provoquent de nouvelles élections anticipées, ils seront sévèrement punis par les électeurs», estime-t-il. Le danger d’une «spirale d’élections» a également été évoqué par le fondateur de Bulgarie démocratique, Hristo Ivanov.

Devant une salle tout acquise à sa cause, en pleine campagne bulgare, Boïko Borissov, lui, veut encore y croire. Et de vanter la modernisation des infrastructures du pays sous ses mandats ou encore l’excellence de sa diplomatie auprès de la Turquie voisine, qui a permis selon lui «d’empêcher un afflux de migrants». Dans le public, où certains arborent des tee-shirts à l’effigie de leur héros, les sympathisants du Gerb espèrent une première place, mais sont conscients que si victoire il y a, elle sera étriquée. «Nous espérons que les autres partis se montreront raisonnables pour former un gouvernement, avec ou sans nous», confie Krassimir Kutchoukov, tandis que Boïko Borisov, allure décontractée en jeans et chemise rose, se prête à une séance d’autographes.