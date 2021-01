Tennis : La bulle de l’Open d’Australie est sous pression

Deux joueurs ont été testés positifs. Il s’agit de «deux trentenaires». Les critiques montent contre les arrivées en Australie de tous les étrangers inscrits au tournoi.

Les joueurs et joueuses inscrits à l’Open d’Australie (ici l’Australienne Storm Sanders) sont soumis à des règles strictes.

72 joueurs en isolement strict

Et cette arrivée massive de personnes en provenance de régions du monde beaucoup plus touchées par la pandémie suscite l’inquiétude au sein de l’opinion australienne, en particulier à Melbourne, une ville qui est sortie en octobre de quatre mois de confinement strict.

L’ensemble des joueurs et de leurs accompagnants, arrivés en fin de semaine dernière sur le sol australien, sont confinés 14 jours dans leurs hôtels, selon le protocole pré-établi qui prévoit une autorisation de sortie de cinq heures quotidiennes pour s’entraîner. 72 joueurs et joueuses engagés ont été placés en isolement strict, sans aucune autorisation de sortie, pour avoir été cas contact lors de leurs vols vers l’Australie.

Le couac de Djokovic

Le numéro un mondial Novak Djokovic a ainsi cherché, en tant que syndicaliste en chef – il a créé la Professional Tennis Players Association (PTPA) l’été dernier -, à obtenir une amélioration des conditions de quarantaine. Mais le Serbe a reçu un «non» ferme du premier ministre de l’Etat de Victoria et s’est attiré des railleries de la part de joueurs. «Djokovic est un abruti», a ainsi tweeté le tennisman australien Nick Kyrgios.

Mais le directeur de l’Open d’Australie Craig Tiley a défendu Djokovic, en affirmant que son courrier contenait «des suggestions et des idées», et non des demandes.