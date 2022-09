La buvette des Bains des Pâquis accepte le paiement par carte

Pâquis (Ge) : La buvette des Bains se résout à accepter les cartes

Il est désormais possible de payer par carte bancaire ses plats et ses boissons aux Bains des Pâquis, qui ont cédé aux injonctions de la Ville de Genève.

La buvette des Bains des Pâquis a baissé pavillon. Il est désormais possible d’y utiliser une carte bancaire dès 10 francs d’achats, rapporte la « Tribune de Genève ». Cette mesure avait été préconisée par la Cour des comptes fin 2021 , afin d’améliorer la traçabilité des transactions et de limiter le risque de fraude. Dans un premier temps, l’établissement n’avait autorisé le paiement électronique qu’à partir de 100 francs, afin de limiter au maximum cette option.

Par ailleurs, la taxe bancaire de 2% liée au paiement par carte sera prise en charge par la buvette et l’AUBP (Association des usagers des Bains des Pâquis), et non par la clientèle. La Ville de Genève avait en effet conditionné à cet élément le renouvellement de la convention la liant à l’AUBP. La Municipalité avait aussi menacé de remettre au concours la gestion de la buvette.