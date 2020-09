La cabane au bord du lac

Comme son nom l’indique, cette jolie cabane en forme de prisme trapézoïdal est fabriquée en verre, mais son squelette est en bois. Ce modèle unique a été créé l'année dernière par Adrian Merz, un jeune artisan soleurois. La maisonnette avait alors été installée dans un champ de maïs du canton durant l’été. Pour sa deuxième saison, elle a déménagé à 70 mètres de l’hôtel restaurant Seeblick . La petite structure, simple et bien réalisée, abrite juste un lit monté sur roulettes. Il peut donc coulisser en partie sur la terrasse ou rester entièrement dans l’habitacle. Celui-ci se ferme en rabattant une paroi à l’aide d’une manivelle et en verrouillant la porte.

Il n’y a pas d’électricité ni de wifi, mais des bougies, du répulsif contre les insectes et une moustiquaire sont mis à disposition: on vient ici pour jouer les Robinson, si possible en couple pour une escapade romantique. Les sanitaires se trouvent à l’hôtel. C’est là que le petit-déjeuner compris dans le tarif (240 francs par nuit pour deux personnes) est servi.

Le lac est ravissant. On peut louer une barque pour évoluer sur ses eaux (dès 10 francs la demi-heure) ou passer la journée à la plage adjacente à l'hôtel (7 francs l’entrée). Pour ma part, je me suis assis sur un ponton pour lire et me baigner. Après le repas du soir, j’ai regardé un film dans mon refuge, puis je me suis endormi dans une literie confortable bercé par les chants nocturnes de la faune.