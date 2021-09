BEARBNB EXCLUSIF - La cabane de Winnie l’ourson est désormais sur Airbnb

Non seulement la conception de la cabane est basée sur les descriptions et les illustrations, mais elle se trouve également dans le lieu qui a inspiré la Forêt des Rêves bleus, dans laquelle se déroule la plupart des aventures des livres et des films. Dans un communiqué d’Airbnb, Kim Raymond déclare: «le Bearbnb est une expérience unique qui permet aux fans de vivre la magie de Winnie, tout en rendant hommage aux aventures originales qui ont tant marqué les esprits depuis 95 ans».